Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Базелем» в матче Лиги Европы

«Краснодар» переиграл «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей с 11-метровой отметки отличился Ари.

На 90+4 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Ари.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров «Краснодар» (девять очков) занимает третье место в турнирной таблице группы C. «Базель» (10) лидирует.

Ранее «Краснодар» и «Базель» объявили составы на матч Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Группа C. 5-й тур

«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Базель» (Базель, Швейцария) — 1:0

Голы: 1:0 — Ари, 72 (пенальти).

Удаление: Ари, 90+4 — нет.