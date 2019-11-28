Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU
Норвежская биатлонистка Каролине Эрдал стала победительницей в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU, который проходит в норвежском Шушене.
Спортсменка прошла дистанцию за 26 минут 21,4 секунды, допустив три промаха. Второй стала представительница США Келси Джоан Дикинсон (отставание 6,6 секунды, два промаха). Третье место заняла немка Марен Хаммершмидт (+7,6; 4).
Лучшей среди россиянок стала Екатерина Глазырина (+31,6; 4), занявшая пятое место.
Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об одном пропущенном допинг-тесте биатлонистки Глазыриной.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен
Женщины. Спринт
1. Каролине Эрдал (Норвегия) — 26.21,4 (3).
2. Келси Джоан Дикинсон (США) — +6,6 (2).
3. Марен Хаммершмидт (Германия) — +7,6 (4)...
5. Екатерина Глазырина (Россия) — +31,6 (4).