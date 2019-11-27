Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Лион» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров «Зенит» (семь очков) занимает второе место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) располагается на третьей строчке.

Ранее «Зенит» и «Лион» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Лион» (Лион, Франция) — 2:0

Голы: 1:0 — Дзюба, 42; 2:0 — Оздоев, 84.