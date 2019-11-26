Семин извинился перед болельщиками «Локомотива»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/746/12771746/upload-RIAN_6052177.HR-pic905-895x505-25254.jpg">

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин извинился перед фанатами за поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Сегодня нам не хватило характера. Просто чтобы выходить из группы в Лиге чемпионов, мы должны обладать более качественным и обширным составом. Любая команда нуждается в ротации: бывают травмы, игроки выпадают из обоймы.

Однако все это наши внутренние проблемы. Уверен, болельщики очень разочарованы, поэтому приношу извинения за этот матч», — цитирует Семина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Галатасарай» упустил победу над «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.