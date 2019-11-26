WADA поставило точку в вопросе проведения матчей Евро в России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о возможном исключении Санкт-Петербурга из списка городов, которые примут матчи чемпионата Европы 2020 года, передает РИА «Новости».

25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Причиной этого решения стали найденные доказательства манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Также было рекомендовано лишить российских спортсменов права участвовать в соревнованиях под флагом своей страны и проводить крупные международные турниры на территории России.

«Евро-2020 не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 27 ноября встретится с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином.