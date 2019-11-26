Министр спорта увидел противоречия в заключениях комитета WADA

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты Лозаннского университета, расследовавшие манипуляции данных московской лаборатории, не учли выводы российских коллег, передает ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Российское антидопинговое агентство и запретить России соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на своей территории.

«Уже сейчас вижу определенные противоречия, но надо сказать, что, по моему мнению, решение исполкома WADA будет основано на докладе», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.

Глава ведомства добавил, что преждевременно говорить о полном принятии рекомендаций исполкомом.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил о том, что Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.