Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель считает, что перенести чемпионат мира невозможно, передает ТАСС.

Напомним, что в 2023 году Россия получила право на проведение взрослого и молодежного чемпионатов мира по хоккею.

«Место проведения турниров уже определено. Нельзя правомерно изменить хозяйку чемпионатов. Думаю, что соревнования пройдут в России», - заявил Фазель.

25 ноября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агенства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Также было рекомендовано отстранить Россию от участия во всех международных соревнований на ближайшие четыре года под российским флагом.

Взрослое первенство мира 2023 года должно состояться в Санкт-Петербурге, а Новосибирск и Омск примут молодежный чемпионат.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях