Буре уверен, что у России не отберут хоккейные турниры

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Чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 1998 в Нагано Павел Буре прокомментировал рекомендации Всемирного антидопингового агенства (WADA) в отношении российского спорта.

Комитет по соответствию WADA отправил исполкому организации лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в связи с результатами расследования манипуляций в московской лаборатории. Также было предложено отстранить Россию от соревнований на ближайшие четыре года и отнять у страны право проведения международных турниров.

«Не буду говорить за весь спорт, но российский хоккей не пострадает от возможных санкций WADA, даже если они будут. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Пока позиция WADA носит лишь рекомендательный характер. Наши хоккеисты проходят постоянные проверки, ни в каких манипуляциях с допингом ни игроки, ни руководители хоккея замешаны не были, поэтому, думаю, наш хоккей никто не тронет, и сборная России поедет на Игры.

Что касается домашних международных турниров, то, я уверен, их тоже никто не отберет. Решение о проведении чемпионата мира — 2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства мира — 2023 в Омске и Новосибирске уже принято Международной федерацией хоккея (ИИХФ), и даже в случае санкций WADA не может принять решение в одностороннем порядке об их отмене. Проведение этих турниров одобрено всеми федерациями, и никто не заинтересован в их переносе», — рассказал Буре «Газете.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.