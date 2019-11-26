Путин встретится с главой УЕФА в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин 27 ноября встретится с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александром Чеферином, сообщает официальный сайт Кремля.

Напомним, существует риск того, что Россию лишат права принимать матчи Евро-2020. Связано это с тем, что 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Матчи Евро-2020 должны пройти в Санкт-Петербурге. Там состоятся три встречи группового этапа, а также четвертьфинальная игра.

Ранее в УЕФА отказались говорить об отстранении России от чемпионата Европы — 2020.