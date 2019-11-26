22-летняя Туктамышева пополнила арсенал четверным тулупом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/590/12801590/RTS2RT16-pic905-895x505-58557.jpg">

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировке.

Видео с девушкой, исполняющей элемент, выложил в своем Instragram агент Ари Закарян, который организует фигуристам выступления на шоу.

Теперь в техническом арсенале Туктамышевой есть два элемента ультра-си — помимо четверного тулупа, это ее коронный прыжок аксель в три с половиной оборота. Фигуристке удалось выучить четверной в 22 года, чего ранее не делал никто.

Ранее сообщалось, что потерянный багаж команды России будет доставлен из Токио за один-два дня.