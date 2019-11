Американцы призвали WADA отстранить Россию от соревнований на 4 года

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всмирное антидопинговое агентство санкции в отношении России, выдвинутые на недавнем заседании комитета организации.

Напомним, что комитет по соответствию WADA принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В случае окончательного отстранения отечественной организации, Россию лишат возможности участия в международных соревнованиях на четыре года, а те турниры, которые запланированы на территории страны, будут перенесены.

«Мы рады, что подобное поведение России по отношению к чистым спортсменам было признано вопиющим. Надеемся, что исполком WADA проявит решительность, поддержав эти рекомендации, чтобы защитить чистых атлетов», — приводит слова Тайгарта официальный Twitter-аккаунт USADA.

Ранее сообщалось, что руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента России Владимира Путина.

