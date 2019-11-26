Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию Путина

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Президент России Владимир Путин созвал руководителей спортивных торганизаций принять участие в заседании, которое пройдет в его администрации за круглым столом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Ожидается, что Путин обсудит с главами атлетических организаций ситуацию с возможной дисквалификацией Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что повлечет за собой ряд ограничений. Так, Россию могут отстранить от участия в международных соревнованиях на чеыре года, также страна лишится возможности принимать на своей территории турниры и ряд других санкций.

Окончательное решение будет принято 9 декабря 2019 года в Париже, Франция, на заседании исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее глава РУСАДА заявил, что сборную России могут отстранить от чемпионата Европы — 2020.