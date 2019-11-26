«Рейнджерс» при помощи Панарина обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались сильнее «Миннесоты Уайлдерз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер Гарден» и завершилась в пользу хозяев в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе синерубашечников был полезен российский форвард Артемий Панарин — на его счету сразу три голевые передачи.

Победный гол на свой счет записал Тони Деанджело.

После этого успеха «Рейнджерс» поднялись на 12-е место в Восточной конференции. На их счету 24 очка в 22 матчах.

«Миннесота» располажилась на 14-ой строчке Запада. У нее 22 очка в 24 играх.

Ранее сообщалось, что национальная хоккейная лига (НХЛ) не вела переговоры о проведении матчей регулярного чемпионата в России