Алексей Миранчук может зимой перейти в «Милан»
Полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может зимой перейти в итальянский «Милан». Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.
По его информации, наиболее предметный интерес к 24-летнему хавбек. испытывает семикратный победитель Лиги чемпионов.
«Насколько мне известно, ближе всех к сделке в данный момент находится «Милан». Причем они готовы купить Алексея у «железнодорожников» уже этой зимой. Работа агентов ведется уже давно; посмотрим, чем ответит столичный клуб», — сказал Арустамян.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался перед игрой с леверкузенским «Байером» в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.