Алексей Миранчук может зимой перейти в «Милан»

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Полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может зимой перейти в итальянский «Милан». Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян.

По его информации, наиболее предметный интерес к 24-летнему хавбек. испытывает семикратный победитель Лиги чемпионов.

«Насколько мне известно, ближе всех к сделке в данный момент находится «Милан». Причем они готовы купить Алексея у «железнодорожников» уже этой зимой. Работа агентов ведется уже давно; посмотрим, чем ответит столичный клуб», — сказал Арустамян.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался перед игрой с леверкузенским «Байером» в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.