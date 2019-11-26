Эксперт Ловчев дал оценку скандальным событиям с Дзюбой
Бывший футболист московского «Спартака», а ныне телевизионный эксперт Евгений Ловчев высказался насчет оскорблений болельщиков в адрес форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Советский спорт».
По его словам, 31-летнему форварду не стоит реагировать на подобное поведение со стороны фанатских секторов.
«Я считаю, что болельщики могут говорить что хотят, но только в рамках дозволенного. При этом, я не думаю, что на все это надо как-то реагировать. Многие в настоящее время болеют не за, а против, из-за чего и происходят разные скандалы», — сказал Ловчев.
Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев раскритиковал российских футболистов за их низкий уровень.