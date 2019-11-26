Зеппельт: российские службы манипулировали допинговой базой данных

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о рекомендациях, вынесенных комиссией по соответствию Всемирного антидопингового комитета (WADA) в адрес России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, российские службы пытались в очередной раз сфабриковать доказательства, полученные информаторами WADA.

«Россия вновь попалась на допинге! Это просто невероятно: опять обнаружены манипуляции с данными лаборатории, чтобы обвинить Родченкова и сфабриковать доказательства», — сказал Зеппельт.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории.