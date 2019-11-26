Член комитета Госдумы по спорту обвинил WADA в ущемлении прав России
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ущемлении прав России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, ни одно государство в мире не получало столь серьезных санкций со стороны антидопинговой организации.
«Я не припомню, чтобы WADA кого-либо также жестко наказывало. Мне непонятно, для чего так относиться к России. Они целенаправленно ущемляют нашу страну в правах. С ними нужно судиться», — сказал Свищев.
Ранее сообщалось, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о существовании государственной поддержки допинга.