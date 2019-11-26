Заместитель гендиректора РУСАДА сообщила об успешной работе организации
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об успешной работе организации. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, работа РУСАДА является эффективной и высокопрофессиональной.
«Мы обеспечиваем поддержку борьбы с допинговыми нарушениями на стабильно высоком уровне. В заключительной рекомендации комиссии по соответствию об этом говорится отдельно», — сказала Пахноцкая.
Также она заявила о том, что все процессуальные и оперативные функции в вопросе обеспечения работы национального антидопингового агентства по-прежнему лежат на РУСАДА.
Ранее сообщалось, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) хочет запретить официальным лицам из России посещать Олимпийские игры в 2020 и 2022 годах.