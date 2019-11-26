Заместитель гендиректора РУСАДА сообщила об успешной работе организации

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об успешной работе организации. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, работа РУСАДА является эффективной и высокопрофессиональной.

«Мы обеспечиваем поддержку борьбы с допинговыми нарушениями на стабильно высоком уровне. В заключительной рекомендации комиссии по соответствию об этом говорится отдельно», — сказала Пахноцкая.

Также она заявила о том, что все процессуальные и оперативные функции в вопросе обеспечения работы национального антидопингового агентства по-прежнему лежат на РУСАДА.

Ранее сообщалось, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) хочет запретить официальным лицам из России посещать Олимпийские игры в 2020 и 2022 годах.