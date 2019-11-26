Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/350/11511350/RIAN_3189134.HR.ru-pic905-895x505-89446.jpg">

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, подготовка к предстоящему континентальному первенству проходит в штатном режиме.

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Так как всеми правами на турнир обладает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), то мы будем надеяться на разум футбольных чиновников», — сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает реальным отстранение сборной России от чемпионата Европы 2020 года.