Гендиректор оргкомитета Евро-2020 отреагировал на заявление WADA
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин отреагировал на заявление комиссии по соответствию Всемироного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российская Федерация может лишиться права на проведение международных соревнований. Об этом сообщают «РИА Новости».
По его словам, подготовка к предстоящему континентальному первенству проходит в штатном режиме.
«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Так как всеми правами на турнир обладает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), то мы будем надеяться на разум футбольных чиновников», — сказал Сорокин.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает реальным отстранение сборной России от чемпионата Европы 2020 года.