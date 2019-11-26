Кремлев оценил заявление комиссии по соответствию WADA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил заявление комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, данные рекомендации являются несправедливыми.

«Все похоже на то, что кто-то сводит с нами давние счеты. WADA перегибает палку в диктовке своих собственных условий. Не должна организация, которая по своей сути является нанятой, вести диалог в подобном формате», — сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о том, что некоторые спортсмены планируют сменить спортивное гражданство и перестать выступать за сборную России