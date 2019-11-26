Гендиректор РУСАДА: Колобков не говорил ничего об изменениях в базе

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что министр спорта Российской Федерации Павел Колобков не информировал организацию о наличии изменений в базе данных московской лаборатории. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, когда в ноябре прошлого года возник вопрос о передаче базы, то спортивные власти отказали в участии в данном процессе.

«Нам никто ничего не говорил о манипуляциях с базой. Мы стали заложниками ситуации, министерство спорта ничего нам не говорило об изменениях», — сказал Ганус.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российский спорт ждет суровое наказание за допинг от Всемирного антидопингового агентства (WADA).