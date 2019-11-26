Губерниев: ситуация с допингом достигла точки кипения

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Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российский спорт ждет суровое наказание за допинг от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, хоть и ситуация близка к критической, отчаиваться не стоит.

«Я предполагал, что нас ждет очень плохое решение. При худшем сценарии пострадают невинные спортсмены и тренеры. Ситуация с допингом достигла точки кипения, но впадать в отчаяние точно не нужно. Жизнь продолжается», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал эффективной работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по борьбе с допингом.