НХЛ пока не вела переговоры о проведении матчей в России
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не вела переговоры о проведении матчей регулярного чемпионата в России, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, который отметил, что пока никаких контактов с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Федерацией хоккея России (ФХР) не было.
До этого стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» планирует провести один из матчей в следующем сезоне в России.
Ранее сообщалось, что в КХЛ поддержали идею проведения матчей НХЛ в России.