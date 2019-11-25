НХЛ пока не вела переговоры о проведении матчей в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/366/12776366/EHsVD6dUwAA5CeV-pic905-895x505-82353.jpg">

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не вела переговоры о проведении матчей регулярного чемпионата в России, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, который отметил, что пока никаких контактов с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) и Федерацией хоккея России (ФХР) не было.

До этого стало известно, что «Вашингтон Кэпиталз» планирует провести один из матчей в следующем сезоне в России.

Ранее сообщалось, что в КХЛ поддержали идею проведения матчей НХЛ в России.