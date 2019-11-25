Игрок «Локомотива» рассказал об эмоциях команды в сезоне Лиги чемпионов

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об эмоциях команды в текущем сезоне Лиги чемпионов, передает РИА «Новости».

Футболист отметил, что в текущем розыгрыше игроки стали спокойнее и сдержаннее. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне «Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов после долгого перерыва, однако занял только четвертую строчку в своей группе.

«Мы стали более опытными, узнали европейский футбол. Сейчас делаем какие-то поправки, стараемся играть на своих сильных качествах, нежели на эмоциях», — заявил хавбек.

Ранее тренер «Байера» высказался о «Локомотиве».