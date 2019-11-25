«Вашингтон» хочет провести матч в России

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата Лиги в России, сообщает Washington post.

По информации источника, матч команды в России может пройти уже в следующем сезоне. Стоит отметить, что капитаном «Кэпиталз» является российский форвард Александр Овечкин, в клубе также играют несколько россиян — Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Примечательно, что в 2020 году сразу два матча НХЛ состоятся в Европе. «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» проведут игру в Чехии, а «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» сразятся в Финляндии.

Ранее Владислав Третьяк поддержал идею матча между чемпионами НХЛ и КХЛ.