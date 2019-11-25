Олимпийский комитет России может лишить членства ВФЛА
Олимпийский комитет России (ОКР) может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал президент ОКР Станислав Поздняков, который также отметил, что комитет рекомендует в срочном порядке сменить действующее руководство организации.
«Если рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», — заявил Поздняков.
23 ноября Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА, исполняющей обязанности была назначена Юлия Тарасенко.
Ранее сообщалось, что экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина обвинили в обмане.