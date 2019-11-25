Олимпийский комитет России может лишить членства ВФЛА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/10751117/RIAN_02813627.HR.ru-pic905-895x505-56866.jpg">

Олимпийский комитет России (ОКР) может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент ОКР Станислав Поздняков, который также отметил, что комитет рекомендует в срочном порядке сменить действующее руководство организации.

«Если рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», — заявил Поздняков.

23 ноября Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА, исполняющей обязанности была назначена Юлия Тарасенко.

Ранее сообщалось, что экс-президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина обвинили в обмане.