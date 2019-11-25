Песков сделал заявление относительно очередного дела ВАДА против России

Спортивные власти России уже предоставили все необходимые ответы Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и продолжат взаимодействовать с ним.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДА. Пока никаких решений нет, — приводит слова Пескова корреспондент «Газеты.Ru». — Давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной».

Стоит отметить, что 23 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.

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