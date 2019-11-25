Третьяк: ситуация с Кузнецовым была как гром среди ясного неба
Легендарный в прошлом вратарь ЦСКА и сборной СССР, а ныне — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «Газете.Ru» рассказал о своей реакции на проваленный Евгением Кузнецовым допинг-тест и нынешних отношениях ФХР с игроком.
«Скажу так: ситуация с Кузнецовым была для всех как гром среди ясного неба. Она расстроила всех: болельщиков, нас, самого Евгения.
Я прекрасно знаю его человеческие качества и широкую душу. Евгений прекрасно осознает свою вину. Сейчас снова муссировать все это просто не хочется. Слежу за его игрой в этом сезоне. Он заметно прибавил, ведет за собой «Вашингтон». Я искренне желаю Жене успехов. Через любимое дело — хоккей — все к лучшему изменится. Конечно, специалисты ФХР остаются с ним на связи даже после этой ситуации», — заявил Третьяк.
Стоит отметить, что в августе хоккеист провалил допинг-тест: в его пробе были обнаружены следы кокаина.
Ранее сообщалось, что Свечников набирает очки в восьми матчах НХЛ подряд.