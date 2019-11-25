Третьяк: ситуация с Кузнецовым была как гром среди ясного неба

<img src="//img.gazeta.ru/files3/825/12745825/1-pic905-895x505-30765.jpg">

Легендарный в прошлом вратарь ЦСКА и сборной СССР, а ныне — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «Газете.Ru» рассказал о своей реакции на проваленный Евгением Кузнецовым допинг-тест и нынешних отношениях ФХР с игроком.

«Скажу так: ситуация с Кузнецовым была для всех как гром среди ясного неба. Она расстроила всех: болельщиков, нас, самого Евгения.

Я прекрасно знаю его человеческие качества и широкую душу. Евгений прекрасно осознает свою вину. Сейчас снова муссировать все это просто не хочется. Слежу за его игрой в этом сезоне. Он заметно прибавил, ведет за собой «Вашингтон». Я искренне желаю Жене успехов. Через любимое дело — хоккей — все к лучшему изменится. Конечно, специалисты ФХР остаются с ним на связи даже после этой ситуации», — заявил Третьяк.

Стоит отметить, что в августе хоккеист провалил допинг-тест: в его пробе были обнаружены следы кокаина.

Полная версия интервью.

Ранее сообщалось, что Свечников набирает очки в восьми матчах НХЛ подряд.