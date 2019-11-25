Третьяк оценил игру Овечкина, Панарина и Бобровского

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Легенда ЦСКА и сборной СССР, ныне — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «Газете.Ru» порассуждал о выступающих за океаном россиянах.

«Да, перед началом сезона Артемий Панарин и Сергей Бобровский подписали крупные контракты с новыми клубами. Оправдывают ли они свою зарплату? Раз клубы оценили их игру в такие суммы, значит, они оправдывают вложения. Они зарекомендовали себя с лучшей стороны и являются лидерами в своих амплуа — заслужили. Это очередная проверка для них, повод доказать, чего они стоят. Я могу только поприветствовать, что наших российских игроков так ценят во всем мире. Это говорит об уровне отечественного хоккея.

Что же касается Александра Овечкина, который становится все ближе к рекорду Гретцки... Рекорды и созданы для того, чтобы их обновляли. Еще недавно казалось, что рекорд Михайлова для бомбардиров отечественного хоккея будет вечным. Но переписали и его. Так или иначе, Саша великолепный мастер. Я буду надеяться, что эту высоту он сможет взять. Такое событие войдет в историю мирового спорта», — сказал Третьяк.

Полная версия интервью.

Ранее Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров среди россиян в сезоне НХЛ.