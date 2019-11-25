Навка рассказала о разнице между Загитовой и Медведевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка порассуждала о резонансных словах своего бывшего партнера Романа Костомарова.

Фигурист посоветовал Алине Загитовой и Евгении Медведевой задуматься о завершении карьеры.

«Сложный вопрос... Мне кажется, нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам человек, спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы.

Да, Алина подросла. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку. И на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего 17 лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание», — цитирует Навку РИА «Новости».

Стоит отметить, Загитова в короткой программе на Гран-при Японии стала четвертой, показав свой худший результат за два года.

Ранее чемпионка ОИ-1988 Бестемьянова восхитилась российскими фигуристами.