Ганус: предполагаю, что российскому спорту грозят трагические решения

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поведал о последствиях, которые могут ожидать отечественный спорт в случае лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Он отметил, что впереди в организации будут серьезные разбирательства.

«Я не хочу быть пророком в таком тяжелом деле, но когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет — нам надо будет разобраться, кто допустил такое... Мы никогда не сталкивались с таким объемом и силой решений. Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны.

Мы привыкли уже, что идем под нейтральным флагом. Но я понимаю, что спортсмены должны участвовать. Их ответственность была, чтобы подготовиться к Олимпиаде, чиновников — чтобы обеспечить решение», — цитирует Гануса «Комсомольская правда».

Стоит отметить, что статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала, в центре которого были обвинения в махинациях с данными Московской лаборатории.

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