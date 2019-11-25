Хабиб: не против провести бой в Узбекистане

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов готов провести поединок в Узбекистане в случае, если промоушен решит провести там турнир.

«Этот турнир станет трамплином для узбекских спортсменов. В течение четырех-пяти лет узбекские смешанные единоборства покажут себя в UFC... Да, я не против провести бой в Узбекистане. «Хумо Арена» идеальна для UFC. Если бы Федерация ММА Узбекистана договорилась с UFC, я бы здесь подрался», — цитирует Нурмагомедова Kun.uz.

Стоит отметить, что 23 ноября в Ташкенте Умар Нурмагомедов, двоюродный брат непобежденного чемпиона UFC, взял верх над аргентинцем Брайаном Гонсалесом.

Ранее сообщалось, что Ортис не будет завершать карьеру после поражения от Уайлдера.