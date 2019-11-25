«Флорида» без Бобровского пропустила от «Баффало» пять шайб
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» принимал «Баффало Сэйбрз».
Встреча закончилась победой гостей со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
Стоит отметить, что нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отыграл 17 минут, тогда как отечественный вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе на этот матч.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:5
0:1 — Скиннер (Айкел, Шири) – 16:24' (5x5),
0:2 — Гиргенсонс (Монтур, Далин) – 18:23' (5x5),
0:3 — Айкел (Далин, Богосян) – 23:42' (5x5),
1:3 — Аккьяри – 29:29' (5x5),
1:4 — Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 34:41' (5x5),
2:4 — Коннолли (Экблад, Трочек) – 43:08' (5x4),
2:5 — Гиргенсонс (Веси) – 53:25' (5x5).
Ранее 20-летний российский игрок «Сент-Луиса» Костин высказался о первом голе в НХЛ.