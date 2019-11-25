Определена база сборной России для подготовки к Евро-2020

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Определена база сборной России для подготовки к финальному турниру чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, национальная команда под руководством Станислава Черчесова будет готовиться к континентальному первенству в австрийском городе Нойштифт.

«В Австрии великолепные условия для подготовки, к тому же сборная там была уже не один раз. Сбор продлится около десяти дней, после чего пройдет контрольный матч», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года