Определена база сборной России для подготовки к Евро-2020
Определена база сборной России для подготовки к финальному турниру чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, национальная команда под руководством Станислава Черчесова будет готовиться к континентальному первенству в австрийском городе Нойштифт.
«В Австрии великолепные условия для подготовки, к тому же сборная там была уже не один раз. Сбор продлится около десяти дней, после чего пройдет контрольный матч», — заявил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года