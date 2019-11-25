Эксперт Бубнов проанализировал игру «Спартака» в матче с «Уралом»

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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру московского «Спартака» в матче с екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, красно-белые благодаря работе Доменико Тедеско стали более сбалансированной командой.

«Московская команда в лице тренерского штаба и игроков отметила, что им наконец-то удалось сыграть «на ноль». Стал заметен баланс, раньше красно-белые пропускали очень много, а теперь могут сыграть чуть иначе», — сказал Бубнов.

Напомним, что игра «Урал» — «Спартак» завершилась нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что шведский форвард столичного «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил фанатов за поддержку в Екатеринбурге