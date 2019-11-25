Бубнов поведал о победе ЦСКА над «Крыльями Советов»
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о победе столичного ЦСКА над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, подопечные Виктора Гончаренко создают очень мало остроты у чужих ворот.
«Армейцы хоть и владели преимуществом весь матч, но до опасных моментов у ворот соперника дело почти не доходило. Пару раз подтащил Акинфеев. Думаю, что не очень удачная игра в атаке связана в первую очередь с молодостью игроков ЦСКА», — сказал Бубнов.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев прокомментировал результат матча с самарскими «Крыльями Советов».