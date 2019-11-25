Чемпионка ОИ-1988 Бестемьянова восхитилась российскими фигуристами
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова восхитилась российскими фигуристами, которые стали участниками финального этапа Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщает «РГ».
По ее словам, соревнования в Турине будут невероятно интересными.
«Никогда не было такого, чтобы все этапы Гран-при оставались за нашими девочками. А то, что большинство находится в группе Этери Тутберидзе — эта книга рекордов Гиннеса. Два дуэта, два мальчика, три пары, четыре девочки — финальный этап будет очень интересным», — сказала Бестемьянова.
Ранее сообщалось, что Бестемьянова призвала 15-летнюю Александру Трусову задуматься о качестве скольжения.