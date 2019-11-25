Олимпийская чемпионка Бестемьянова дала совет опытным фигуристкам

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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова дала совет опытным фигуристкам: Елизавете Туктамышевой, Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Об этом сообщает «РГ».

По ее словам, огромный прогресс среди юных фигуристок, исполняющих сложнейшие четверные прыжки, не должен заставлять опытных спортсменок вешать коньки на гвоздь.

«Старшим фигуристкам не стоит отчаиваться и все бросать. Нужно тоже пробовать учить сложные элементы, стремиться к улучшению собственной техники и компонентов», — сказала Бестемьянова.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух считает, что Евгении Медведевой и Алине Загитовой стоит отказаться от участия в ледовых шоу в межсезонье.