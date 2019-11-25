Бестемьянова призвала Трусову задуматься о качестве скольжения

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова призвала 15-летнюю Александру Трусову задуматься о качестве скольжения. Об этом сообщает «РГ».

По ее словам, из-за погони за четверными прыжками у юной фигуристки нет времени на улучшение техники.

«Задача Трусовой в данный момент — осилить три разных четверных прыжка. Из-за этого нет никакого прогресса в качестве скольжения. Но надо признать — если Трусова сможет выполнить квады, то у ее соперниц нет абсолютно никаких шансов», — сказала Бестемьянова.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин поблагодарил российского фигуриста Сергея Воронова за то, что американский спортсмен Джейсон Браун не попал в финал Гран-при по фигурному катанию