Слуцкий высказался о поражении «Витесса» в матче со «Спартой»

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Главный тренер арнемского «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о поражении своего клуба в матче со «Спартой» в рамках очередного тура чемпионата Голландии. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, каждая последующая неудача отнимает много уверенности.

«Мы здорово начали игру, но первый же удар по нашим воротам. завершился забитым мячом. У нас имелось большое желание переломить ход встречи и мы были близки к этому, но это был не наш вечер», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что болельщики нидерландского «Витесса» требуют отставки главного тренера команды, российского специалиста Леонида Слуцкого