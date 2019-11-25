Слуцкий назвал болезненной неудачную серию «Витесса»
Главный тренер арнемского «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о неудачной серии своего клуба, который проигрывает уже четвертую встречу подряд. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, критика болельщиков в подобной ситуации является абсолютно нормальным явлением.
«Для меня важно изменить ситуацию. Я отношусь с понимаем к той ситуации, когда болельщики активно критикуют меня. Их легко можно понять — никому не нравится, когда твоя команда проигрывает четыре раза подряд. Это болезненно, но мы постараемся исправиться», — сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что болельщики нидерландского «Витесса» требуют отставки главного тренера команды, российского специалиста Леонида Слуцкого