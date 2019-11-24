Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
Сборная Испании стала победителем Кубка Дэвиса, сообщает ТАСС.
В финальном противостоянии испанская команда одолела сборную Канады, которая до этого в полуфинале обыграла Россию.
В первом матче испанец Роберто Баутиста-Агут, который покидал расположение команды ранее из-за смерти отца, оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима. А затем Рафаэль Надаль обыграл Дениса Шаповалова и принес команде досрочную победу.
Сборная Испании завоевала трофей в шестой раз.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса.