Загитова подвела итоги этапа Гран-при в Японии

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Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова подвела итоги своего выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, передает «Чемпионат.com».

Фигуристка заняла третье место по сумме двух программ, что позволило ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в Милане с 5 по 8 декабря. Вместе с ней в Италию отправятся Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Японский этап NHK Trophy стал настоящим «челленджем» для меня. И только с поддержкой моих тренеров и всех болельщиков я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине», — написала фигуристка в Instagram.

Ранее сообщалось, что Загитова заинтересовалась гончарным искусством.