Загитова подвела итоги этапа Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова подвела итоги своего выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии, передает «Чемпионат.com».
Фигуристка заняла третье место по сумме двух программ, что позволило ей выйти в финал Гран-при, который пройдет в Милане с 5 по 8 декабря. Вместе с ней в Италию отправятся Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
«Японский этап NHK Trophy стал настоящим «челленджем» для меня. И только с поддержкой моих тренеров и всех болельщиков я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине», — написала фигуристка в Instagram.
Ранее сообщалось, что Загитова заинтересовалась гончарным искусством.
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Японский этап NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня... сложно...волнующе...досадно... радостно... ������ и только с поддержкой моих тренеров �� и всех болельщиков �� я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине ���� ��/ Japanese NHK Trophy was a real challenge for myself. Difficult...annoying...frustrating...happy...������ and just GREAT SUPPORT of my team �� and all the fans �� made me concentrate and do my best. So see you in Turin ������ / 日本で行われたNHK杯は私にとって本当に挑戦でした。 様々な困難...イライラ...フラストレーション...幸せ... ������私のチーム��とファンの皆さま��の素晴らしいサポートが私を集中させ、ベストを尽くすことができました。 またトリノでお会いしましょう������ #фигурноекатание #figureskating #フィギュアスケート #isu #grandprix #japan #teamrussia #teamtutberidze