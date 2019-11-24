ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

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Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась минимальной победой ЦСКА — 1:0. Единственный гол в матче оформил хорватский полузащитник Никола Влашич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЦСКА благодаря этой победе набрал 33 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а самарский клуб идет на 12-м месте с 18-ю баллами.

Ранее сообщалось, что символический удар по мячу в матче ЦСКА — «Крылья» нанесла мама Федора Чалова.

Чемпионат России. 17-й тур

ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0

Голы: 1:0 — Влашич, 75.