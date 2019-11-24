«Ростов» направит обращение в РФС из-за судейства в игре с «Динамо»

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«Ростов» намерен подать жалобу в Российский футбольный союз (РФС) из-за работы судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Примечательно то, что оба мяча «Динамо» забило после назначение пенальти, а второй 11-ти метровый удар арбитр зафиксировал после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR).

«Решение принято, будем подавать жалобу. Когда точно, не знаем — может быть, завтра», — заявили в клубе.

При этом на 90+9 минуте был назначен пенальти в ворота «Динамо», однако «Ростов» не смог его реализовать.

Ранее сообщалось, что арбитр не показал желтой карточки в эпизоде с переломом ноги Глебова.