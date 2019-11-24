«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды. «газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте, отличился игрок «Краснодара» Тонни Де Вильена. На 25-й минуте Сергей Петров удвоил преимущество команды.
Единственный мяч «Арсенала» забил Евгений Луценко.
Таким образом, «Краснодар» поднялся на третью строчку, набрав 33 очка. «Арсенал» идет девятым, имея 19 баллов в активе.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы.
Чемпионат России. 17-й тур
«Арсенал» — «Краснодар» — 1:2
Голы: 0:1 — Де Вильена, 7; 0:2 — Петров, 25; 1:2 — Луценко, 43.