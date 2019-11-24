Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

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Болельщики московского «Спартака» оскорбляли капитана сборной России и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, передает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0). Фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

Примечательно, что форвард также подвергся оскорблениям на матче сборной России и команды Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак лестно высказался о Дзюбе.