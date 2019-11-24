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Определились все участники клубного чемпионата мира.

О том, кто станет седьмым, то есть заключительным участником турнира, стало известно после окончания азиатской Лиги чемпионов. В финале соревнований победа досталась клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Помимо него, на клубном чемпионате мира будут выступать победитель европейской Лиги чемпионов — английский «Ливерпуль», обладатель Кубка Либертадорес — бразильский «Фламенго», победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — мексиканский «Монтеррей», победитель африканской Лиги чемпионов — тунисский «Эсперанс», а также победитель Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании — «Иенген Спорт» из Новой Каледонии и катарский «Аль-Садд» — победитель чемпионата Катара по футболу.

«Иенген Спорт» и «Аль-Садд» оспорят путевку в четвертьфинал, где победитель противостояния сыграет с «Монтерреем». Победитель этого четвертьфинала выйдет на «Ливерпуль». В еще одном четвертьфинале «Аль-Хиляль» сыграет с «Эсперансом», а победитель пары сыграет в полуфинале с «Фламенго».

Напомним, что ЧМ-2019 пройдет в Катаре с 11 по 22 декабря.

Ранее сообщалось, что легенда футбола Нидерландов попросил прощения за нацистское приветствие.