Ханю и Загитова поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии

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Японский фигурист Юдзуру Ханю и российская спортсменка Алина Загитова тепло поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии, сообщает «Спорт-Экспресс».

В Instagram было опубликовано видео, где фигуристы обнимают друг друга после выступлений.

Ханю завоевал золотую медаль домашнего этапа, а Загитова стала третьей. Оба спортсмена обеспечили себе место в финале Гран-при, который пройдет в Милане с 5 по 8 декабря.

Ранее Бестемьянова назвала произвольную программу Загитовой фантастической.