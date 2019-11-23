Ханю и Загитова поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии
Японский фигурист Юдзуру Ханю и российская спортсменка Алина Загитова тепло поздравили друг друга с медалями этапа Гран-при в Японии, сообщает «Спорт-Экспресс».
В Instagram было опубликовано видео, где фигуристы обнимают друг друга после выступлений.
Ханю завоевал золотую медаль домашнего этапа, а Загитова стала третьей. Оба спортсмена обеспечили себе место в финале Гран-при, который пройдет в Милане с 5 по 8 декабря.
Ранее Бестемьянова назвала произвольную программу Загитовой фантастической.