Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Рубином»
Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мяч забил Евгений Марков, у гостей отличились Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 17 туров «Зенит» (39 очков) лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» (17) располагается на 14-й строчке.
Ранее стали известны составы «Рубина» и «Зенита» на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2
Голы: 0:1 — Азмун, 8; 1:1 — Марков, 66; 1:2 — Дзюба, 79.